Aziende che utilizzano Intelligenza Artificiale, EY: Italia terza in Europa

(Teleborsa) -che rappresenta per il mondo dell'industria del lavoro è il topic centrale della conferenza"Abbiamo svolto una ricerca suin ambito europeo dalla quale emerge che l'Italia non è messa male perché, sul podio, dopoè la terza per l'adozione di, diceConsulting Leader EY. Per quanto riguarda l'utilizzo, le aziende si concentrano principalmente su information technology (il 30% dei rispondenti), ma anche su marketing, customer operation, sales, quindi è molto diffuso"."Va considerato che l'intelligenza artificiale, oltre a offrire grandi opportunità, ha anche un impatto ambientale significativo, a causa del consumo energetico dei data center. Pensate che ili datacenter che tengono in funzione i modelli di intelligenza artificiale disponibili. E pensate che il 3% dei gas serra sono prodotti da questi datacenter. Questo significa che l'utilizzoe, sebbene promettente,L'attenzione sull'IA generativa sta allargando il focus di tutti a riprendere i vari tipi di intelligenza artificiale, da quella descrittiva a quella visuale, dal machine learning al deep learning. Quindi quello che vediamo è un utilizzo su tutti i processi, dai quelli di front office a quelli specifici verticali dei singoli settori, customer operation ma anche sviluppo prodotto, fino alla definizione dei nuovi contenuti di marketing. Sia nel privato, ma anche nel pubblico, perché non dimentichiamo che le pubbliche amministrazioni italiane sono in una posizione di leadership in questo senso, la vediamo come una forza pervasiva ovunque c'è un'opportunità di creare valore", sottolineaAmministratore Delegato Accenture.