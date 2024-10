BCE, Lagarde: crescita più debole del previsto. Prossime mosse guidate dai dati

(Teleborsa) - Le ultime informazioni sull’inflazione indicano che. Le prospettive di inflazione "sono inoltre influenzate dalle recenti sorprese al ribasso degli indicatori dell’attività economia". Nel contempo, "le condizioni di finanziamento rimangono restrittive". Così lain conferenza stampa a Lubiana, dopo la decisione odierna della banca centrale europea, ampiamente attesa, di tagliare i tassi di 25 punti base La BCE continuerà "a seguire un, in base al quale le decisioni vengono definite di volta in volta a ogni riunione. E la decisione presa oggi è proprio uno di questi casi", ha aggiunto Lagarde, ribadendo l'atteggiamento tenuto finora."L'area euro non va verso una recessione e siamo diretti verso un atterraggio morbido", ha detto ancora la numero uno dell'Eurotower, sottolineando che "" dovuti alle prospettive di una minore domanda di esportazioni dell’area dell’euro sulla scia dell’indebolimento dell’economia mondiale e delle tensioni commerciali tra le maggiori economie, oltre ai conflitti in atto in Ucraina e Medio Oriente."Ci si attende che l’inflazione aumenti nei prossimi mesi, per poi diminuire e raggiungere l’obiettivo nel corso del prossimo anno" ha spiegato Lagarde, ricordando che "il Consiglio direttivo è determinato adal suo obiettivo del 2% a medio termine. Manterrà i tassi di riferimento su livelli a conseguire questo fine. Per determinare livello e durata adeguati della restrizione il Consiglio direttivo continuerà a seguire un approccio guidato dai dati in base al quale le decisioni vengono definite di volta in volta a ogni riunione. In particolare, le decisioni sui tassi di interesse saranno basate sulla sua valutazione delle prospettive di inflazione, considerati i nuovi dati economici e finanziari, della dinamica dell’inflazione di fondo e dell’intensità della trasmissione della politica monetaria, senza vincolarsi a un particolare percorso dei tassi".