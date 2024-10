Brunello Cucinelli, ricavi primi nove mesi salgono a 920 milioni. Conferma target anno

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) - Idel 2024 si concludono percon 920 milioni di Euro di fatturato, in crescita del 12,4% a cambi correnti (+12,7% a cambi costanti). Ilraggiunge un fatturato pari a 300 milioni di Euro, con una crescita del 9,2%.Grazie ai risultati raggiunti e alla luce dell’andamento delle vendite di inizio ottobre, si legge in una nota, ", con profitti sani ed equilibrati. Nell’attuale contesto di mercato, siamo lieti di constatare come lo scenario per il segmento più alto del lusso e per il nostro brand in particolare non sia cambiato, con vendite decisamente positive in tutte le aree geografiche".Per quanto riguarda il, nei 9 mesi si è registrata una crescita del 13,3%, con un incremento a doppia cifra anche nel terzo trimestre. L’aumento delle vendite nei 9 mesi delè stato pari al +11,0%, con crescenti spedizioni delle collezioni Autunno-Inverno 2024 nel terzo trimestre rispetto allo scorso anno.