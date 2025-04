Brunello Cucinelli, fatturato primo trimestre in crescita a doppia cifra

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) - L’inizio dell’anno 2025 è stato "decisamente ottimo" con una crescita del fatturato del +10,5% nel primo trimestre a 341,5 milioni. E' quanto affermanella nota dei conti trimestrali, sottolineando che si tratta di "un risultato solido, reso possibile da un contributo sinergico e pressoché omogeneo di tutte le aree geografiche – America +10,3%, Europa +10,1%, Asia +11,3% – e di entrambi i canali distributivi – Retail +11,9%, Wholesale +8,2%"."Confermiamo quindi pienamente, per il 2025, leall’interno di uno scenario esigente ma ricettivo, che continua a evidenziare una netta distinzione tra il lusso autentico e il resto dell’offerta".ha commentato: “Il primo trimestre di questo 2025 si è concluso con dei, e vediamo. Consideriamo questo momento “speciale” per il mondo intero. Quindi abbiamo chiesto a tutti i dipendenti in ogni parte del mondo ed ai nostri façonisti esterni di essere concentrati su quello che è il nostro lavoro essendo: fiduciosi, educati, amabili, garbati, compatti e concentrati fin quando l’economia si ristabilizzerà, immaginando che queste difficoltà hanno la loro ciclicità e fanno parte della vita dell’uomo; e ci auguriamo che i conflitti si trasformino in collaborazione tra le genti per un futuro ricolmo di generosità e coraggio. Per quanto sopra, vorremmo confermarvi la nostra idea di chiudere il 2025 con una crescita intorno al 10% e con un livello di redditività sano ed equilibrato.”