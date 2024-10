Cinema e audiovisivo, opportunità di mercato e strategie: il supporto di UniCredit alla filiera

UniCredit

(Teleborsa) - È stato presentato oggi, in occasione del panel organizzato danell'ambito del, uno studio realizzato dalla societàper UniCredit in cui è stato analizzato l'attuale scenario di mercato e sono state individuate le opportunità di crescita per le imprese della filiera dell'audiovisivo che operano in un contesto internazionale sempre più competitivo.Nella prima parte dello studio viene definito ilitaliano in termini di supporto all'intera filiera e la composizione della stessa. Lo studio ha esaminato un campione di imprese che rappresenta l'85% circa della produzione audiovisiva con 2,8 Miliardi di valore. Ilsi caratterizza per dimensioni ridotte se confrontato con quelli di altri paesi europei a causa di una scarsa propensione delle famiglie alla spesa in prodotti e servizi culturali, ad investimenti in comunicazione commerciale da parte delle imprese estremamente ridotti e a minori investimenti pubblici a causa della stasi delle risorse complessive assegnate (canone, tax credit, contributi regionali, etc).Successivamente lo studio delinea alcuneper le imprese della filiera dell'audiovisivo. In dettaglio le linee di sviluppo suggerite sono: l'internazionalizzazione delle produzioni con serie pensate per la circolazione estera, l'industrializzazione del processo produttivo (dalla scrittura alla produzione, post produzione, etc), l'ingegnerizzazione produttiva per ridurre i costi e la diversificazione produttiva.I risultati dello studio di E-Media sono stati discussi nella, moderata da Roberto Fiorini, Regional Manager Centro Italia di UniCredit, e che ha visto la partecipazione di Luca Bernabei, AD LuxVide, Giampaolo Letta, AD Medusa Film, Andrea Occhipinti, Fondatore Lucky Red, Antonio Maresi, Responsabile Desk Audiovisual UniCredit."UniCredit - ha sottolineato, Regional Manager Centro Italia - vuole rafforzare ulteriormente il rapporto di partnership strategica con le imprese del settore cinematografico e audiovisivo e offrire un sostegno concreto alla crescita e all'internazionalizzazione delle aziende della filiera. Con il desk audiovisual UniCredit ha erogato finanziamenti alla produzione e alla distribuzione per 400 milioni e nei primi 6 mesi del 2024 ha più che raddoppiato le erogazioni al settore rispetto al 2021, riconfermando l'impegno nel settore. Nello specifico UniCredit ha supportato le imprese con l'attivazione di nuovi canali di funding, quali bond, minibond e Basket Bond di filiera, le ha accompagnate in operazioni sul mercato dei capitali e ha promosso iniziative volte alla formazione dei profili più richiesti dal mercato audiovisivo, incoraggiando anche percorsi di educazione finanziaria, in partnership con ANICA Academy".