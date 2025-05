Unicredit, Orcel: "Miglior trimestre della nostra storia"

Unicredit

(Teleborsa) - "E non si tratta di un caso isolato, ma dele miglioramenti ottenuti attraverso un processo di trasformazione disciplinato, dalla semplificazione delle nostre operazioni al rilancio del nostro motore commerciale, fino alla garanzia di una crescita sostenibile della nostra banca in futuro". Cosìalle battute finali della call con gli analisti."Ogni slide che abbiamo esaminato oggi indica un'attività che sta superando i competitor e le aspettative", ha sottolineato il manager, aggiungendo "di tale crescita. Siamo leader nella redditività. Siamo leader nell'efficienza. Siamo leader nella generazione di capitale. E siamo leader nella remunerazione"., ha detto il numero uno della Banca, spiegando che vi sono molte più opportunità e dei competitor."Guardando al futuro,: sfruttare la nostra piattaforma, scalare i nostri prodotti e generare ulteriore valore attraverso una. Abbiamo opportunità inorganiche in ciascuno dei nostri mercati, alcune visibili, altre no; tutte possono essere chiuse, ma chiuderemo quelle che aggiungono valore a tutti i nostri stakeholder e in particolare ai nostri azionisti".