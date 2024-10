Generali: Moody's conferma rating A3, tre gradini sopra l'Italia

Generali

(Teleborsa) -ha confermato ad A3 il suo giudizio sulla solidità finanziaria (IFSR) die di tutte le sue principali controllate in Italia, Francia e Germania.La conferma ad A3, tre livelli al di sopra della valutazione sul debito sovrano dell'Italia, spiega l'agenzia di rating "riflette il profilo di business molto forte del gruppo, che beneficia di posizioni leader nei suoi mercati in Europa, la diversificazione per linee di business ed il rischio di prodotto relativamente basso".La valutazione, prosegue Moody's, "riflette anche il buon profilo finanziario di Generali, che è limitato dalla sua esposizione al rischio sovrano italiano, circostanza che influisce sulla nostra valutazione sulla qualità delle attività, l'adeguatezza del capitale e la flessibilità finanziaria del gruppo".