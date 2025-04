Generali, Barclays alza target price. Positiva su settore europeo

Barclays

Generali

Zurich

Allianz

Munich Re

(Teleborsa) -ha confermato la) e incrementato il(aper azione dai precedenti 24 euro, +4%) su, colosso italiano delle assicurazioni e dell'asset management.La revisione del giudizio arriva all'interno di un report sul, dove viene indicato che le, con ROE superiori alla media storica e utili e dividendi superiori alle attese per la maggior parte delle società sotto copertura. Il risultato operativo del ramo danni ha contribuito a utili sopra le previsioni per l'esercizio 2024, e i coefficienti Solvency II rimangono ben al di sopra degli obiettivi prefissati: il coefficiente medio per l'esercizio 2024 tra le grandi compagnie assicurative è del 214%.La natura "glaciale" degli utili assicurativi è il principale fattore alla base della difensività del settore, poiché le revisioni degli utili per azione tendono a essere in ritardo di 2-3 anni rispetto ai cambiamenti del contesto macroeconomico, si legge nella ricerca. Secondo Barclays, l', in particolare nel ramo danni, dove molti prodotti sono obbligatori (ad esempio, il ramo auto) e i prezzi aumentano gradualmente, il che consente alle compagnie assicurative di prepararsi meglio a un potenziale contesto inflazionistico.Inoltre, le compagnie assicurative saranno, ma solidi indici di solvibilità (gli indici S2 del settore si attestano in gran parte tra il 200 e il 220%) garantiscono che un ampliamento degli spread o persino un potenziale ciclo di declassamenti possano essere assorbiti senza mettere a rischio i dividendi. Infine, tassi più elevati fungerebbero da volano per gli utili, consentendo alle compagnie assicurative di reinvestire a livelli più elevati.Tra le altre società che hanno subito variazioni di raccomandazione, il target price suè stato abbassato a 595 CHF (da 610 CHF) con rating "Overweight", quello sualzati a 320 euro (da 300 euro) con rating "Equal Weight", quello sua 591 euro (da 554 euro) con rating "Overweight".