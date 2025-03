TIM corre su ritorno appeal speculativo Tlc

TIM

Poste Italiane

(Teleborsa) - Ottima giornata per, che evidenzia una, grazie ad un ritorno disulle Tlc in generale e sulla compagnia guidata da Pietro Labriola in particolare. Il titolo sta facendo bene da alcuni giorni con performance settimanale a +5,8% e mensile a +15%.il titolo ha giàA rilanciare l'interesse del mercato contribuisce la, che i francesi stanno progettando di dismettere, anche con vendite sul mercato, per portare la quota al di sotto del 15%. In questo contesto di disimpegno del socio francese, il Messaggero scrive che Poste sarebbe disposta a portare la sua partecipazione al 20%dall'attuale 9,8%.Pur precisando che si tratta di "analisi ancora preliminari", gli analisti disottolineano che "una quest’ultima unae darebbe "ulterioresenza pregiudicare opzioni di consolidamento nel settore tlc in Italia". per questo Equita mantiene una raccomandazionesu TIM con Target Price a 0,36 euro.E arriva anche un giudizio positivo da, che ha confermato una raccomandazionecon prezzo obiettivo di 0,40 euro .