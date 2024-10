ComoLake, Villacci (EnSiEL): l'Italia è un Hub energetico per il Mediterraneo

(Teleborsa) - "Laè una iniziativa che nasce su input della Commissione Europea, viene costituita dale dalla: è un'iniziativa che tende a mitigare quelle che sono le differenze soprattutto dal punto di vista della conoscenza e della formazione tra la sponda Nord e la sponda Sud del Mediterraneo". Così, direttore di EnSiEL, intervistato da Teleborsa in occasione di Comolake 2024."L'Italia è un, così come viene anche dichiarato nel PNIEC. Questo è fondamentale per l'Italia ma ci carica anche di responsabilità: non a caso la Commissione ci chiese di realizzare un'iniziativa che puntasse a mitigare quelle che sono le criticità per la realizzazione di un sistema energetico integrato a livello europeo. Integrato significa soprattutto integrare le conoscenze, condividerle e condividere i punti di vista anche con questi paesi anche dale non soltanto dal punto di vista tecnologico", ha spiegato Villacci"La fondazione si pone proprio questo come ruolo. Sicuramente ladelle risorse umane è fondamentale da questo punto di vista. Per noi come fondazione ha grande importanza la formazione dei giovani, e non solo, ma anche la formazione dei tecnici, l'upgrade di conoscenze di queste risorse. Per questo noi possiamo contare come Fondazione su un sistema universitario italiano molto importante costituito da 30 università che lavorano nel campo dell'energia elettrica e in altri settori dell'energia con oltre 400 ricercatori", ha sottolineato."Questo – ha concluso il direttore di EnSiEL – significa avere una, non solo formativa, ma anche di ricerca per cui possiamo affrontare queste sfide attraverso la fondazione con capacità sia quantitativa che qualitativa"