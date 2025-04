Digit'ed e Ludoil annunciano nascita Corporate Academy Ludoil

(Teleborsa) -, primario gruppo integrato dell'energia presente lungo tutta la catena del valore, dal supply alla distribuzione, dalle rinnovabili all'economia circolare, e, il principale player della formazione in Italia con una consolidata esperienza nella creazione di Corporate Academy, annunciano oggi unper l'istituzione della. Questa iniziativa è specificamente progettata per guidare Ludoil in un futuro in rapida evoluzione, attraverso percorsi formativi mirati per supportare lo sviluppo professionale del management. Un focus particolare sarà posto su tematiche di frontiera come Digital Transformation, Energia e Ambiente, ESG, Sostenibilità e DE&I, e Big Data e Cybersecurity.L'accordo riconosce la profonda trasformazione che sta interessando ile, in particolare, il, con l'evoluzione tecnologica e la crescente attenzione alla sostenibilità che impongono un rapido adattamento. In questo contesto dinamico, valorizzare e sviluppare le competenze interne diventa cruciale per mantenere la competitività e affrontare la difficoltà nel reperire talenti esterni.Digit'Ed, forte della sua expertise nele di unacomposta da 1.700 docenti di estrazione manageriale e accademica, metterà a disposizione le competenze della, la propria scuola di alta formazione, da oltre 30 anni eccellenza nella preparazione manageriale che ogni anno forma più di 15.000 studenti. Iproposti, che si svolgeranno nelle sedi all’avanguardia di Milano e Roma, copriranno numerose aree tematiche strategiche tra cui Amministrazione, Finanza e Controllo; Governance & Risk Management; Logistica e Export; Marketing e Comunicazione; e General Management. L'accordo pluriennale prevede un programma di formazione strutturato e la possibilità di accedere all'ampia Digital Library di Digit'Ed, fra le più ampie del mercato. Saranno inoltre disponibili servizi aggiuntivi come la formazione linguistica e il coaching personalizzato.La creazione della Corporate Academy Ludoil rappresenta unaper anticipare le esigenze future e sostenere il piano industriale del Gruppo, seguendo un trend già intrapreso da importantiche hanno scelto Digit’Ed per sviluppare i propri hub formativi, forte della solida esperienza consolidata al fianco di alcune delle realtà più rilevanti del panorama economico nazionale, in particolare nel settore finanziario."Siamo particolarmente lieti di avviare questa collaborazione con il Gruppo Ludoil – ha dichiarato, Amministratore Delegato di Digit'Ed – Il settore energetico sta vivendo una fase di profonda evoluzione, e investire nella formazione di un management preparato è fondamentale per guidare questa transizione. Grazie alla presenza di 24ORE Business School all’interno del nostro network, siamo certi di poter offrire a Ludoil percorsi formativi di eccellenza, focalizzati sulle competenze chiave per affrontare le sfide del futuro dell'energia, come la trasformazione digitale, la sostenibilità ambientale e la gestione dei dati"., Vicepresidente del Gruppo Ludoil, ha commentato: "la formazione rappresenta da sempre un elemento fondante della nostra cultura aziendale. Con la Corporate Academy Ludoil realizziamo un’evoluzione coerente con il percorso già intrapreso, strutturando in maniera organica un modello formativo a supporto della crescita delle nostre persone. In un contesto di profonda trasformazione del settore energetico, il rafforzamento delle competenze interne si conferma leva strategica per la competitività e l’attuazione del nostro piano industriale".