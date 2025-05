Metano, IEA: quasi un terzo delle emissioni da settore dei combustibili fossili

(Teleborsa) - Nel 2024 il settore deiè stato responsabile di quasi un terzo dellederivanti dall'attività umana. La produzione record di petrolio, gas e carbone, unita a limitati sforzi di mitigazione, ha mantenuto le emissioni al di sopra dei 120 milioni di tonnellate (Mt) all'anno. È quanto è emerso dalpubblicato dall'(IEA). La produzione e il consumo dihanno ulteriori 20 Mt di metano, in gran parte derivanti dalla combustione incompleta della biomassa tradizionale utilizzata per cucinare e riscaldare nelle economie in via di sviluppo.Lo studio ha confermato che anche i settori dell'e deisono importanti fonti di emissioni di metano, ma ha evidenziato che il potenziale maggiore per la riduzione immediata delle emissioni è quello dell'di combustibili fossili. "che riducono le emissioni di metano da combustibili fossili quasi a zero esistono già e potrebbero essere implementate oggi aminimi, o addirittura negativi – si legge nel rapporto dell'IEA –. Stimiamo che circa il 5% della produzione globale di petrolio e gas soddisfi attualmente uno standard di emissioni prossime allo zero (quasi 3 milioni di barili al giorno di petrolio e 130 miliardi di metri cubi di gas naturale)". Pur riconoscendo la crescita dell'impegno di molti attori per ridurre le emissioni di metano, l'Agenzia ha però rilevato che "finora pochi paesi o aziende hanno formulatoper questi impegni, e ancora meno hanno dimostratodelle emissioni verificabili"."Il Global Methane Tracker 2025 dell'IEA ha rivelato che nel 2024, a causa delle operazioni del settore dei combustibili fossili, sono stati dispersi 120 milioni di tonnellate di metano, un volume equivalente all'intero fabbisogno annuale di gas residenziale dell'UE. Questo evidenzia l'inefficienza e i rischi legati alle attuali catene di approvvigionamento energetico a livello globale", ha commentato l'organizzazione ambientalista"Per l', ridurre le emissioni di metano e migliorare l'efficienza energetica sono obiettivi urgenti, soprattutto in un contesto di crescente incertezza sulla sicurezza energetica e dipendenza da partner inaffidabili – ha aggiunto –. Per questo, ilrappresenta un'opportunità concreta per l'Italia di rispondere a una sfida cruciale, stabilendo regole chiare per la misurazione, il reporting e la verifica delle emissioni. Adottare questi standard non solo aiuterà a ridurre i rischi, ma favorirà anche l'adozione di soluzioni tecnologiche avanzate, migliorando la qualità dei dati sulle emissioni"."Inoltre, se l'Italia vuole essere une un leader nellasenza compromettere la propria sicurezza energetica, ha bisogno di un quadro normativo stabile e di politiche mirate per rafforzare l'indipendenza energetica, sostenere la competitività dell'industria nazionale e contribuire attivamente alla decarbonizzazione europea", ha concluso l'organizzazione ambientalista.