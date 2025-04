Dazi USA, Trump: stiamo trattando con molti paesi, tutti desiderosi di fare accordo

(Teleborsa) - "Ho. Abbiamo parlato del loro enorme e insostenibile Surplus, Tariffe, Cantieristica navale, acquisto su larga scala di GNL statunitense, la loro joint venture in un oleodotto in Alaska e il pagamento per la grande protezione militare che forniamo alla Corea del Sud". Lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti,, sul suo social network Truth (parti in maiuscolo e punti esclamativi compresi)."Hanno iniziato questi pagamenti militari durante il mio primo mandato, miliardi di dollari, ma Sleepy Joe Joe Biden, per ragioni sconosciute, ha rescisso l'accordo - ha aggiunto - È stato uno shock per tutti! In ogni caso, abbiamo i limiti e la"."Il loro TEAM di vertice è su un aereo diretto negli Stati Uniti e le cose sembrano andare bene - ha detto Trump -. Come con la Corea del Sud, stiamo sollevando altri argomenti che non sono coperti da Commercio e Tariffe e li stiamo negoziando. "ONE STOP SHOPPING" è un processo bello ed efficiente!!! Anche la Cina vuole fare un accordo, tanto, ma non sa come avviarlo. Stiamo aspettando la loro chiamata. Accadrà! DIO BENEDICA GLI USA".