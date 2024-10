Allcore, Banca Finnat abbassa target price e conferma Buy

Allcore

(Teleborsa) - Banca Finnat ha abbassato aper azione (dai precedenti 2,72 euro) ilsu(già Soluzione Tasse), società attiva nella consulenza aziendale alle PMI e quotata su Euronext Growth Milan, confermando la" sul titolo.Alla luce dei risultati del primo semestre 2024 , sostanzialmente in linea con le attese, gli analisti hanno confermato le stime già in precedenza formulate per il periodo 2024-2027. Stimano una crescita media annua delpari al 12,82% da 48,1 milioni a 66,6 milioni di euro.L'dovrebbe raggiungere, alla fine del 2027, 9,8 milioni da 5,4 milioni attesi a fine 2024 per un CAGR 2023-2025 pari al 25,1% mentre il risultato operativo netto (), atteso a 3,1 milioni a consuntivo 2024, portarsi a 8 milioni di euro a fine periodo previsionale per un CAGR del 34,4%. Illo stimano attestarsi a 1,8 milioni a fine 2024 e a 5,1 milioni di euro a fine 2027.