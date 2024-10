JAB sale in JDE Peet's con l'acquisto di azioni Mondelez

Mondelez

(Teleborsa) - Il conglomerato tedesco JAB hadiinper 25,10 euro ad azione (per un controvalore di). Inoltre, JAB ha distribuito azioni di JDE Peet's a più di 70 limited partner di JAB Consumer Partners (JCP), aumentando significativamente il flottante di JDE Peet's. Questa è la distribuzione finale delle azioni di JDE Peet's agli investitori JCP.In totale, JAB ha distribuito 43 milioni di azioni, che rappresentano il 9% del capitale azionario totale emesso e in circolazione di JDE Peet's, aumentando il flottante al 32%. A seguito delle suddette transazioni, la"Queste transazioni rappresentano una pietra miliare importante per JDE Peet's, che ora è- ha affermato Joachim Creus, JAB Managing Partner, Vice Chairman e CEO - JAB è fermamente convinta della resilienza del settore globale del caffè e delle prospettive di creazione di valore a lungo termine di JDE Peet's. Siamo pienamente impegnati a rimanere un azionista di riferimento della principale azienda mondiale di caffè e tè pure-play".JAB è unache investe in settori assicurativi e focalizzati sui consumatori con interessanti dinamiche a lungo termine, tra cui solide prospettive di crescita, interessanti caratteristiche di margine e flusso di cassa e comprovata resilienza. JAB è l'azionista di riferimento di, leader nel settore delle bevande nordamericane, e, leader globale nelle ciambelle. JAB è anche l'azionista di controllo di, leader globale nella bellezza.JDE Peet's ha anche annunciato la nomina dicomee ha ribadito le sue prospettive per il 2024.