L'Ecopillola di Ferretti - Unicredit-Commerzbank: i tedeschi alzano le barricate

(Teleborsa) -dell'aggregazione fra, che ha creato una certa maretta nell'ambito del governo tedesco, finisce sotto i riflettori dell'economista, che dedica a questo argomento l'ultima., mettendone in luce i retroscena ed i passaggi critici.Tutto inizia il 10 settembre condal governo tedesco unadel capitale di Commerzbank: l'operazione viene salutata come un esempio difra banche europee.- Unicredit acquista sul mercatosalendo così al 9% dell'Istituto tedesco.- Unicredit richiede alla BCEdi Commerzbank: istruttoria attualmente in corso che ha una durata, in genere, tra i 60 ed i 90 giorni.- Nel frattempo Unicredit compera sul mercato unoche le consentirebbe, qualora utilizzato, di acquisire un ulteriore 11,5% del capitale di Commerzbank,delle azioni dell'Istituto tedesco. Ovviamente, questa opzione di acquisto potrà essere esercitata da Unicredit solo una volta acquisita l'autorizzazione da parte della BCE.Improvvisamente, per i tedeschi, la sana operazione di rafforzamento di due gruppi bancari europei si è trasformata in unà. Il governo sospende a tempo indeterminato la vendita di un ulteriore 12% del capitale di Commerzbank, per timore che venga acquisito da Unicredit, e dichiara che, poiché, il governo starà al suo fianco. Dunque, lain una vicenda che dovrebbe essere del tutto aziendale e scendono in campo anche ii: "Non abbiamo bisogno che gli italiani entrino e facciano fallire le banche tradizionali tedesche". A questo proposito, bisognerebbe ricordare ai sindacati tedeschi che, nel 2009, è stata Commerzbank e non Unicredit ad essere salvata dal fondo governativo tedesco Soffin, visto che derivati di dubbio realizzo avevano minato la solidità patrimoniale della banca tedesca.Ovviamente, qui non si tratta di sostenere le scelte economiche di indipendenza di Commerzbank, mae la compagine al governo è sempre più esposta agli: la conquista della seconda banca tedesca da parte di una banca italiana, da sempre educato a considerare il nostro sistema bancario inaffidabile e pericoloso. In realtà, attualmente, grazie a un imponente sforzo di riduzione del credito deteriorato, iniziato nel 2015, il nostro sistema bancario può tranquillamente essere considerato ben più solido di quello tedesco.che trascinerà il PIL tedesco in territorio negativo per il secondo anno consecutivo. Ora, a fronte di stabilimenti Volkswagen a rischio chiusura, di ritorsioni cinesi ai dazi europei che colpirebbero Porsche e Mercedes, aprire un nuovo fronte bancario, che potrebbe comportare unacon conseguenti ricadute occupazionali,che il governo tedesco verosimilmente non intende correre.Dunque, nonostante il progetto di fusione Unicredit-Commerzbank sia considerato un ottimo progetto dal punto di vista squisitamente aziendale,per il governo tedesco. Il tutto ovviamente con buona pace dell'Unione Europea della libera concorrenza e del libero mercato.