(Teleborsa) - UniCredit
auspica che in occasione dell'Assemblea Generale Straordinaria che ha chiesto di convocare per eleggere i nuovi rappresentanti degli azionisti nel Consiglio di Sorveglianza di Commerzbank
, l'AD della banca italiana Andrea Orcel venga eletto Presidente del Consiglio di Sorveglianza.
Lo si apprende da un comunicato della banca tedesca dopo che questa mattina Unicredit, che ha ottenuto tutte le autorizzazioni
per il controllo della banca tedesca, ha comunicato che chiederà a Commerzbank di convocare un'assemblea straordinaria per rinnovare il suo consiglio.
In dettaglio, la richiesta di Unicredit propone di revocare 9 dei 10 attuali rappresentanti degli azionisti nel Consiglio di Sorveglianza e di eleggere, da parte dell’assemblea, 10 rappresentanti degli azionisti, inclusi i membri supplenti.
Il Consiglio di Gestione, prosegue la nota della banca tedesca, esaminerà con attenzione la richiesta di UniCredit, in conformità ai propri obblighi di legge. Qualora i requisiti normativi risultino soddisfatti, il Consiglio di Gestione provvederà a convocare l’assemblea generale straordinaria.
Inoltre, aggiunge Commerzbank, UniCredit intende promuovere un voto di sfiducia nei confronti di un numero imprecisato di membri del Consiglio di Gestione, qualora il Consiglio di Sorveglianza non presenti un accordo di risoluzione del rapporto per un numero di membri del Consiglio di Gestione – anch’esso, al momento, non specificato. Ad oggi, non sono stati forniti dettagli in merito alle intenzioni di UniCredit circa la futura composizione del Consiglio di Gestione.