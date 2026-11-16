UniCredit, disco verde della FED all’offerta su Commerzbank
(Teleborsa) - UniCredit ha ricevuto l’approvazione dal Board of Governance of the Federal Reserve System (FED) per il perfezionamento dell’offerta pubblica di scambio in corso su Commerzbank.
"Ciò rappresenta un’altra importante pietra miliare nel processo e riflette la valutazione positiva dell’operazione da parte dell’autorità di regolamentazione.", si legge in una nota della banca italiana che "accoglie con favore l’approvazione come ulteriore conferma della propria posizione di forza nel settore bancario europeo".
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