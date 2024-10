SIT scende in Borsa dopo la revisione al ribasso della guidance

SIT

Intesa Sanpaolo

SIT

(Teleborsa) -il titolo, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di soluzioni intelligenti per il controllo delle condizioni ambientali e la misurazione dei consumi, dopo che venerdì sera sono state comunicateed è stataIn particolare, le vendite 2024 della Divisione Heating & Ventilation sono previste in riduzione low double digit rispetto al 2023 (contro una precedente guidance di riduzione high single digit), quelle del Metering dovrebbero essere in linea con quelle del 2023 (guidance confermata), l'dovrebbe essere(vs previsione precedente di aumento tra 100 e 200 punti base) e indebitamento finanziario netto a 145-150 milioni di euro (guidance confermata)."Consideriamo la guidance rivista negativa e implicante un rinvio della ripresa - scrivono gli analisti di- Supponendo che i ricavi di Heating & Ventilation FY24 siano in calo a due cifre e il margine EBITDA al 9,3% (rispetto al 9,8% nelle nostre stime attuali), l'EBIT FY24 sarebbe leggermente negativo e l'EBIT FY25 sarebbe in calo a due cifre rispetto alle nostre stime attuali. Mentre sottolineiamo anche che la, mettiamo il nostro".Si muove in territorio negativo, che si attesta a 1,02 euro, con un, dopo essere anche stata sospesa al ribasso e aver toccato i 0,964 euro nelle prime contrattazioni.