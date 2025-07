doValue sale in Borsa dopo l'annuncio inaspettato dell'acquisizione di coeo

doValue

Intesa Sanpaolo

doValue

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati, sale in Borsa nella seduta odierna, anche sedi contrattazioni.A spingere gli acquisti sul titolo è l' annuncio di un accordo vincolante per l', una società tedesca di gestione dei crediti basata sull'intelligenza artificiale, per un(incluso l'indebitamento netto), oltre a una componente di earn-out di 40 milioni di euro da corrispondere nel 2028. coeo serve principalmente clienti blue-chip in settori quali e-commerce, Buy Now Pay Later (BNPL), pagamenti, telecomunicazioni, gestione dei parcheggi ed energia in otto paesi, principalmente nel Nord Europa."Sebbenenell'agenda aziendale a meno di un anno dal completamento dell'acquisizione di Gardant, rileviamo come l'acquisizione annunciata dovrebbe contribuire ad accelerare gli obiettivi di diversificazione BP dell'azienda per il periodo 2024-26, con i ricavi aggregati non NPL che ora dovrebbero rappresentare circa il 55% dei ricavi aggregati del gruppo", commentano gli analisti disi attesta a 2,176 euro a un'ora dall'inizio delle contrattazioni, in, dopo aver toccato anche i 2,35 euro in avvio di seduta. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 2,3 e successiva a 2,498. Supporto a 2,102.