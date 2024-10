Eprcomunicazione, controllata Justbit si aggiudica gara del Comune di Pescara

Eprcomunicazione

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella comunicazione e relazioni pubbliche, ha comunicato che la controllata Justbitavente ad oggetto il rifacimento del sito istituzionale e l'implementazione di nuovi servizi digitali.Ildel contratto è pari a 244.400 euro + iva per il primo anno, con una opzione di rinnovo per il secondo anno di 225.600 euro + iva per il secondo anno."Il successo di questa gara - commentae consigliere di amministrazione di Eprcomunicazione - segna un ulteriore passo in avanti nel nostro percorso di crescita e di consolidamento e conferma la nostra l'expertise nel settore della comunicazione digital integrata e della capacità del nostro gruppo di rispondere in maniera strategica ed efficace alle richieste sia di grandi imprese che di importanti pubbliche amministrazioni".