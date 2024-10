Manovra, Orsini: con governo dialogo aperto, bene taglio cuneo fiscale

(Teleborsa) - Il presidente di Confindustria,, ha dichiarato che con il governo è aperto un dialogo sulla. "Abbiamo incontrato il ministro Giorgetti e abbiamo portato le nostre istanze. Abbiamo chiesto sempre che sia reso strutturale il: vuol dire dare capacità di spesa alle aziende. Abbiamo visto che c'è e su questo siamo soddisfatti e contenti che si vada su questa via". Ha affermato nel corso del suo intervento all'assemblea di Assolombarda. "Una soluzione che abbiamo proposto, su cui stiamo dialogando, è un'per chi mantiene il 70% degli utili nell'azienda usandone una parte, pari al 30%, per gli investimenti in tecnologia, produttività, welfare e formazione", ha aggiunto."Questo ci darebbe la possibilità di recuperare una parte di ciò che abbiamo perso con l'", ha concluso."L'altro tema che abbiamo chiesto – ha proseguito Orsini – è la proposta fatta sul: serve la casa a un costo sostenibile per i ragazzi che lavorano all'interno delle nostre imprese e quindi in parte sembra che ci sia la sperimentazione. C'è questa necessità di dare una locazione per poter essere sia comee anche come vicinanza a un tessuto ma anche per essere attrattivi e far venire persone che arrivano dall'estero".Intanto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha dichiarato che è in programma un incontro con il numero uno di Confindustria. "si può cambiare, mi vedrò mercoledì il presidente Orsini per affrontare sostanzialmente la manovra economica e vedere cosa si può fare di più e meglio all'interno della manovra e dovremo capire le entrate che potrebbero giungerci con il"."Mi vedrò con Orsini rispetto a un quadro che mi ha già presentato e i miei uffici sono già in contatto con laper capire se si può fare di più e di meglio su Transizione 5.0, ma dobbiamo essere autorizzati" ha aggiunto."Lache c'è sempre stata ora verrà resa strutturale in modo da assistere in modo strutturale le imprese", ha quindi sottolineato Urso.