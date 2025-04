Riforma fiscale, bozza ddl: prorogata al 31 dicembre l'attuazione

(Teleborsa) - Il governo ha deciso di prorogare di 4 mesi il termine per adottare idella delega per la. Una bozza delche è atteso oggi inmodifica, infatti, sposta infatti il termine ultimo alrispetto alla delega che lo fissava "entro 24 mesi" dall'entrata in vigore della legge (29 agosto 2023). Insi legge inoltre che verranno prorogate anche le disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi, che potranno essere adottate entro 24 mesi dal 31 dicembre 2025, anziché dall'entrata in vigore dell'ultimo dlgs.Laspiega che tali proroghe sono state necessarie per "consentire al governo la compiuta ed organica definizione della riforma fiscale, in considerazione della complessità e della estensione degli interventi previsti". La proroga, inoltre, allinea la scadenza a quella già prevista per il riordino del sistema tributario attraverso la redazione dei testi unici.Il ddl interviene anche per estendere anche aidellee deglila possibilità di "raggiungere un accordo sul pagamento parziale o dilazionato dei tributi", finora limitata solo ai tributi locali ed esclusivamente nell'ambito della