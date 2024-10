OSAI Automation System, Intesa taglia target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

OSAI Automation System

(Teleborsa) -ha ridotto aper azione (dai precedenti 2,2 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di macchine per l'automazione e il testing su semiconduttori, confermando la" sul titolo visto il potenziale upside del 35%.Gli analisti scrivono che i risultati del primo semestre del 2024 hanno mostrato un rallentamento della produzione, mentre il mix sfavorevole a seguito del backlog dell'esercizio 2023 ha esercitato pressioni sulla redditività. L'assunzione di ordini a fine giugno è diminuita drasticamente e, nonostante l'inversione di tendenza osservata negli ultimi mesi,Il broker ha rivisto le proiezioni per riflettere un(-18% in media nel periodo 2024-26) e si aspetta che l'azienda, in attesa dei primi risultati delle misure aziendali per recuperare la redditività e di un aggiornamento sull'assunzione di ordini."Riteniamo che dopo aver navigato attraverso il contesto attuale, con una scarsa visibilità in leggero miglioramento nel 3Q in base ai commenti del management, l'azienda dovrebbe crescere nel medio termine, con un", si legge nella ricerca.