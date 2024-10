Pacchetto sicurezza, Foglieni (AIGA): “Ricorso a diritto penale sia extrema ratio”

(Teleborsa) - "Lformulato in risposta alle istanze di tutela dell’ordine pubblico e rafforzamento della sicurezza collettiva, prevede, configurando in taluni casi un’anticipazione della soglia di rilevanza penale a condotte anteriori al tentativo. Pur comprendendo le questioni di, la nostra convinzione è che il ricorso al diritto penale debba costituire unanel rispetto delle garanzie e dei canoni costituzionali del nostro ordinamento". Lo afferma, Associazione Italiana Giovani Avvocati che, lunedì 21 ottobre 2024, ha inviato alla, evidenziando i profili di maggior criticità del disegno di legge, anche con riguardo alla tenuta costituzionale del testo normativo."Al di là delle riserve sulla concreta efficacia repressiva di alcune modifiche legislative proposte, permangono in via generalee in relazione ai fondamentali principi di offensività, materialità e ragionevolezza che ispirano il diritto penale", sottolinea Foglieni. "Diviene quindi auspicabile, non solo nell’ottica di garantire una maggior coerenza sistematica del DDL con l’impianto codicistico già vigente ma, altresì, al fine di ridurre al minimo l’intervento penale in favore della valorizzazione di ulteriori strumenti per la tutela della sicurezza individuale e collettiva".