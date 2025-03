Ue, al via colloqui per accordo commerciale con il Sud Africa. Annunciato pacchetto Global Gateway da 4,7 miliardi

(Teleborsa) - La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, e il Presidente del Consiglio europeo, António Costa, hanno partecipato al vertice UE-Sudafrica a Città del Capo per rafforzare la partnership strategica dell'Europa con il paese. Durante la riunione, Europa e Sud Africa hanno concordato di avviare colloqui su una nuova generazione di accordi commerciali: un partenariato per il commercio e gli investimenti puliti.Il Sud Africa sarà il primo paese a firmare un accordo del genere con l'UE, sottolinea la Commissione in una nota. "Si concentrerà sugli investimenti, sulla transizione verso l'energia pulita, sulle competenze e sulla tecnologia e sullo sviluppo di industrie strategiche lungo l'intera filiera, creando così buoni posti di lavoro in Africa. I leader hanno anche concordato di estendere la loro cooperazione alle materie prime essenziali", si legge nel comunicato.Per dare il via a questo nuovo capitolo nelle relazioni UE-Sudafrica, la Presidente von der Leyen ha annunciato un pacchetto di investimenti Global Gateway del valore di 4,7 miliardi di euro. La maggior parte del pacchetto, 4,4 miliardi di euro, sarà investita in progetti a sostegno di una transizione energetica pulita ed equa nel paese."Ciò rappresenta un impegno significativo nel contesto della campagna Scaling up Renewables in Africa, lanciata dal Presidente von der Leyen e dal Presidente Ramaphosa a margine del Summit del G20 di Rio. In collaborazione con Global Citizen e sostenuta dall'Agenzia Internazionale per l'Energia, la campagna culminerà con un importante evento di impegno a margine del Summit del G20 di Johannesburg", prosegue la nota.Il pacchetto Global Gateway si concentra anche sulle infrastrutture di connettività, sia fisiche che digitali, e sul potenziamento dell'industria farmaceutica locale.