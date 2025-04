Giustizia; AIGA: semplificazione dell'Amministrazione di Sostegno, a rischio la tutela dei più fragili

(Teleborsa) - L'esprime seria preoccupazione riguardo all'emendamento normativo proposto nell'ambito delle misure per la, interdizione e inabilitazione, che rischia di compromettere la tutela dei soggetti più fragili, come anziani, persone con disabilità e individui in condizioni di vulnerabilità.Pur riconoscendo la dichiarata intenzione di semplificare le procedure, urge sottolineare comein quanto riduce le garanzie e indebolisce la protezione patrimoniale del beneficiario.Il superamento degli strumenti tradizionali di tutela, poi, quali l’interdizione e l’inabilitazione, che negli anni si sono dimostrati essenziali in casi complessi, come quelli legati a disturbi psichici combinati a tossicodipendenza, sebbene miri ad assicurare a ogni soggetto "fragile" la possibilità di conservare uno spazio di autonomia, appare inopportuno e rischia di compromettere ulteriormente la ratio dell'Amministrazione di Sostegno.AIGA ribadisce dunque la, che rappresenti un reale progresso per il sistema giuridico italiano e una garanzia concreta per i più deboli della società. In tale ottica si muove la proposta di legge presentata dall’Associazione, che intende riconoscere la professionalità degli amministratori di sostegno, garantire un compenso equo e dignitoso, definire chiaramente le responsabilità degli amministratori, rafforzare la tutela fiscale e legale."Riteniamo che proprio per assicurare a ciascun soggetto una limitazione - alla propria capacità d'agire - minima e necessaria, debba essere rispettato l'ambito di ciascun istituto, ridisegnando l'amministrazione di sostegno come misura "taylor made", che deve adattarsi alla situazione ed alle esigenze concrete. Il, che tuteli i diritti dei soggetti fragili senza sacrificare la dignità professionale degli amministratori di sostegno".