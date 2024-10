Servizi Italia, CONSOB approva documento d'offerta. OPA al via il 28 ottobre

Servizi Italia

(Teleborsa) - L'offerente Cometa ha comunicato cherelativo all'offerta pubblica di acquisto () volontaria totalitaria promossa sulle azioni ordinarie di, società quotata su Euronext STAR Milan e leader nel settore dei servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico per le strutture ospedaliere.Il, concordato con Borsa Italiana, avrà inizio alle ore 8:30 del 28 ottobre 2024 e terminerà alle ore 17:30 del 15 novembre 2024, estremi inclusi, salvo proroghe.Ilofferto per ciascuna azione portata in adesione all'offerta (pari a) sarà pagato il giorno 22 novembre 2024, salvo proroghe.