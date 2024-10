Summy Li vince il Generali Global Advisor Excellence Contest 2024

Generali

(Teleborsa) -, proveniente dalla Cina, ha vinto il(GAEC), il premio che celebra l'approccio innovativo e focalizzato sul cliente dei consulenti di Generali, in linea con la strategia di Gruppo "". Per il sesto anno consecutivo, oltre 100.000 agenti provenienti da tutto il mondo hanno partecipato al concorso mentre i 300 Top Champion sono stati celebrati ieri sera aL’obiettivo dell’iniziativa, lanciata nel 2017, è incoraggiare i consulenti didi diversi paesi a ispirarsi a vicenda, condividere conoscenze, esperienze e celebrare i rispettivi successi. Per premiare e valorizzare l'impegno costante e l'eccellenza dei suoi agenti, Generali ricerca ogni anno ie più innovativi sulla base di criteri specifici, tra cui la crescita della produzione, l’eccellenza nella consulenza, nella fidelizzazione e digitalizzazione, tutti elementi al centro della strategia "" di Generali."Il Global Advisor Excellence Contest di Generali dimostra il nostro costante impegno nel celebrare i consulenti del Gruppo che incarnano la volontà di essere Partner di Vita per i clienti. La passione che i nostri agenti hanno per i loro clienti ha sempre contraddistinto Generali e siamo orgogliosi di vedere i nostri team in tutto il mondo fare tutto il possibile come partner fidati per i clienti, fornendo soluzioni innovative e personalizzate insieme a un eccellente servizio – ha commentato, Group Chief Marketing & Customer Officer, –. Ci impegniamo costantemente per evolvere e migliorare ulteriormente il nostro approccio consulenziale supportato dalla digitalizzazione e da una sempre maggiore personalizzazione, con l’obiettivo di consentire ai clienti di vivere un futuro più sicuro e sostenibile prendendoci cura delle loro vite e dei loro sogni. Vorrei congratularmi con la vincitrice di quest’anno, Summy Li, per l’eccellenza e l’esemplare leadership consulenziale dimostrate".Glidi Generali sono in una posizione unica per comprendere le esigenze dei clienti lungo l’intero ciclo di vita, creando soluzioni personalizzate che soddisfino le loro necessità e consentano a Generali di diventare l'assicuratore di riferimento. La trasformazione dei nostri consulenti è resa possibile dalla formazione continua, dalla piena adozione di strumenti di consulenza digitale e soluzioni basate sull’intelligenza artificiale e dalla gestione omnicanale per tutti i clienti.La strategia "" di Generali pone i clienti al centro di tutto ciò che fa come Gruppo innovativo focalizzato su di essi e sull’utilizzo dei dati. La rete di 164.000 consulenti digitalizzati di Generali continuerà a svolgere un ruolo fondamentale nel fornire supporto, protezione e sicurezza a 70 milioni di clienti. Inoltre, ilpremia gli agenti che promuovono le attività delladi Generali a sostegno delle famiglie vulnerabili con bambini piccoli e dell'integrazione dei rifugiati attraverso il lavoro e l'imprenditorialità.