Enel tra le cinque migliori aziende italiane per il welfare aziendale

Enel

(Teleborsa) -è stata riconosciuta tra le cinque migliori aziende italiane per la qualità del suo. Il riconoscimento è stato assegnato dall’Osservatorio Italian Welfare, che ha analizzato le politiche di più di 200 imprese di diversi settori per un totale di oltre 700mila lavoratori coinvolti. L'approccio di Enel al welfare aziendale è innovativo e basato sull’ascolto attivo dei, con l'obiettivo di rispondere in modo concreto alle esigenze di una società in costante cambiamento. Questo impegno ha permesso a Enel di ottenere il global welfare score più alto, classificandosi al vertice della classifica grazie alla capacità di sviluppare politiche avanzate.L'ha valutato ili attraverso dieci parametri chiave: previdenza, sanità, genitorialità, caregiving, coperture per i grandi rischi, integrazione vita-lavoro, benessere fisico e psicologico, formazione, sostegno al reddito ed educazione al welfare. Questa analisi multidimensionale va oltre i semplici dati economici, fornendo un quadro completo delle sfide e opportunità nel campo del welfare aziendale.Ledi Enel includono smart working, assistenza sanitaria, supporto a genitori e caregiver, previdenza integrativa, polizze infortuni extra professionali e coperture per non autosufficienza. Inoltre, l'azienda ha introdotto servizi di mobilità sostenibile, tutti orientati a migliorare la qualità della vita personale e professionale dei dipendenti.Enel risponde alledella società con un approccio inclusivo, creando un ambiente che promuove equilibrio, benessere e produttività. Grazie a una strategia che unisce ascolto e condivisione, l'azienda mira a costruire un contesto lavorativo dove la motivazione si traduce in sostenibilità e crescita.