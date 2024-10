FMI conferma ripresa modesta Europa: tre fattori di incertezza frenano economia

(Teleborsa) -, beneficiando di una forte risposta alle crisi. Eppure la ripresa è in rallentamento. E' quanto afferma ildedicato all'Uinone Europea, segnalando chesulle prospettive di breve termine: l'incertezza sulla, sulla direzione dellaed i, una crescita persistentemente debole dellaed i nuovi ostacoli legati all’incertezza degli effetti della frammentazione e del cambiamento climatico eagiranno da. Affrontare le principali incertezze politiche - sottolinea l'FMI - e l’eliminazione delle barriere strutturali potrebbe rafforzare la crescita sia nel breve che nel lungo termine.Le prospettiverestano quelle di una. Nelle economie europee avanzate, il tasso di crescita previsto è, mentre per l'Europa allargata è attesa una crescita del 2,3% per il 2024 e del 3,1% per i 2025, che conferma sostanzialmente le previsioni precedenti.Il gradualeprivata, sostenuta da un’ulterioree da un progressivo, dovrebberogli effetti del necessario. Tuttavia, il percorso di ripresa dell’Europa si rivela più lungo rispetto alle crisi precedenti ed iData l’elevata persistenza dell’inflazione di fondo, glinel 2025 per le economie europee e nel 2026 per l'Europa allargata, In questo contesto, ihanno bisogno di politiche macroeconomiche volte ade ad affrontare la crisi in un ambiente incerto. Nel breve termine, ciò significa passare a unsenza compromettere un atterraggio morbido.iniziato ad. Nelle economie europee avanzate - sottolinea l'FMI - le riduzioni dei tassi dovrebbero continuare con costanza, ma sempre mantenendo "flessibilità" e seguendo un "approccio più dipendente dai dati e incontro per incontro".Quanto alla, per l'FMI "è giunto il momento" che. £Il debito pubblico è aumentato sostanzialmente dal 2020 - ha ricordato il Fondo - poiché i governi hanno fornito il sostegno politico necessario durante le crisi. Ma con l'inflazione più vicina al target e una crescita moderata, ilse non posto sotto controllo attraverso sforzi di aggiustamento a medio termine. "È ora in atto una gradita svolta nella politica fiscale. - afferma l'FMI - La nuova governance fiscale rappresenta un passo cruciale per ridurre il debito e rafforzare la sostenibilità, e dovrebbe essere implementata come previsto".