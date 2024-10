Hermès, vendite in aumento dell'11% nel terzo trimestre

Hermès

(Teleborsa) -, importante azienda francese del lusso, ha comunicato che ilconsolidato del gruppo ammontava a 11,2 miliardi di euro a, in aumento del 14% a tassi di cambio costanti e dell'11% a tassi di cambio correnti rispetto allo stesso periodo del 2023.Nel, le vendite hanno continuato a crescere e hanno raggiunto i 3,7 miliardi di euro, in aumento dell'11% a tassi di cambio costanti e del 10% a tassi di cambio correnti. Tutte le regioni sono in crescita, nonostante una base di confronto particolarmente elevata in Europa e Asia-Pacifico.L'(+7%) ha registrato una crescita, sostenuta da solide vendite in Corea, Singapore, Australia e Thailandia. La regione è cresciuta nel terzo trimestre nonostante il calo del traffico nellaosservato dalla fine del capodanno cinese e un valore di base elevato nel terzo trimestre dell'anno scorso."In un contesto economico e geopolitico più incerto, desidero ringraziare tutti i dipendenti per la solida performance del terzo trimestre e i nostri clienti per la loro fedeltà - ha commentatodi Hermès - Grazie alla singolarità del suo modello, Hermès continua le sue assunzioni e gli investimenti a lungo termine".