Il Teatro Palladium dell’Università Roma Tre in prima linea con una stagione “eco-friendly”

(Teleborsa) - Ilrappresenta una delle colonne portanti dell'economia italiana, e contribuisce in modo piuttosto significativo alla crescita, all'occupazione e all'innovazione. Il, grazie al ruolo trainante di, emerge come una delle regioniin questo settore, tanto che sta consolidando il proprio primato nazionale per incidenza del valore aggiunto generato dalle attività creative.Secondo il rapporto "Io sono cultura 2024", redatto dalla Fondazione Symbola, Unioncamere, Centro Studi Tagliacarne e Deloitte, nel 2023 il sistema produttivo culturale e creativo ha generato a livello nazionaledi valore aggiunto, con una esaltante crescita delrispetto al 2022. Risultato, questo che rappresenta addirittura il, e conferma la centralità e l'importanza della cultura come motore economico.Ilad esso collegata sposano in pieno questa progettualità costruttiva e - oltre ad offrire una programmazione di eccellenza per la stagione 2024/2025- puntano alla contemporaneità attuandoe proponendo al pubblico. Dopo un'importante fase di ristrutturazione finanziata dai fondi del PNRR, il Palladium ha infatti compiuto significativi progressi in fatto di sostenibilità. Grazie a un programma mirato di efficientamento energetico, la struttura situata nel cuore di Garbatella ha ottenuto unae una. Tutti interventi che rendono il teatro dell’Università Roma Tre un modello più che positivo di sostenibilità per il futuro, dietro il quale c’è un impegno concreto e continuativo nella riduzione dell’impatto ambientale degli spettacoli.Guardando al futuro più immediato, nella nuova stagione, dunque, troveremo progetti ben rodati e parte integrante della identità del Palladium come, ma l’attenzione alla sostenibilità sarà approfondita tramite il festival diffuso, che rappresenta una prima applicazione del protocollo nazionale per la gestione sostenibile degli eventi nato in seno a un processo partecipato nel 2024, durante il, che offrirà al pubblico un dialogo tra scienza e cinema, con l’obiettivo di sensibilizzare su temi ambientali e scientifici di grande attualità.Il Lazio, dunque, è una delle regioni che maggiormente contribuisce a questa crescita, conprodotti dal settore culturale e creativo,. Ciò si traduce in numeri che fanno ben sperare il settore: parliamo infatti del, a dimostrazione di come la cultura sia un pilastro fondamentale dell'economia del territorio. Senza contare che il sistema impiega circa, pari al, facendo del Lazio la seconda regione italiana per impatto occupazionale nel settore culturale e creativo.