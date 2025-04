Completati gli scavi di due gallerie nella nuova linea AV/AC Napoli - Bari

(Teleborsa) - Completati gli(Gruppo FS). Le due gallerie,fanno parte rispettivamente dei lotti Frasso Telesino - Telese e Telese - Vitulano dal valore economico totale di 745 milioni di euro.Erano presenti il Sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti,il sindaco di Telese Terme,, l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Rete Ferroviaria Italiana,, e il Commissario Straordinario di Governo dell’opera,La nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli – Bari è parte integrante del Corridoio ferroviario europeo TEN-T Scandinavia – Mediterraneo. Con l’attivazione della tratta Cancello – Frasso Telesino entro la fine del 2025, sarà possibile viaggiare direttamente da Bari a Napoli in 2h 40’; al completamento dell’intera opera sarà possibile spostarsi da Bari a Napoli in due ore, fino a Roma in tre ore e da Lecce e Taranto verso la Capitale in quattro ore. L’opera costituisce già oggi un volano di sviluppo per il territorio e per la creazione di posti di lavoro e vede impegnate circa settemila persone tra ingegneri, tecnici e operai, oltre a una filiera di duemila imprese tra fornitori e subfornitori.L’abbattimento dell’ultimo diaframma unisce i due fronti di scavo della, lunga circa 3 chilometri. Gli interventi sul lotto Frasso Telesino – Telese consistono nel raddoppio e nella velocizzazione della linea per 11 chilometri, con la realizzazione di due nuove fermate ad Amorosi e Telese. I lavori sono stati affidati da RFI, committente dell’opera, sotto la direzione lavori di Italferr (società del Gruppo FS), all’ATI costituita dalle imprese Pizzarotti, Ghella, Itinera, Salcef ed EDS Infrastrutture per un investimento di circa 245 milioni di euro.Contemporaneamente è stato completato, lunga circa 150 metri, la prima delle sette gallerie del lotto Telese – San Lorenzo Maggiore – Vitulano ad essere ultimata. I lavori prevedono il raddoppio e la velocizzazione della linea storica per 19 chilometri, con la realizzazione di tre nuove fermate a Solopaca, San Lorenzo e Ponte Casalduni. Gli interventi sono stati affidati da RFI al Consorzio Telese costituito dalle imprese Ghella, Itinera, Salcef e Coget Impianti, per un investimento complessivo di circa 500 milioni di euro.La nuova linea AV/AC Napoli – Bari, del valore complessivo di, finanziati anche con fondi PNRR, rientra tra le opere strategiche del Gruppo FS per migliorare la mobilità nel Sud Italia. Il primo lotto Bovino - Cervaro è attivo dal 2017 e sono in corso i lavori su tutte le altre tratte. Il completamento dell’opera velocizzerà il collegamento trasversale tra il Tirreno e l’Adriatico, ottimizzando le connessioni tra la Puglia e le aree interne della Campania con la dorsale AV Napoli - Roma - Milano. L’opera rientra nel progetto Cantieri Parlanti, iniziativa del Gruppo FS in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che punta a informare e comunicare in modo chiaro e trasparente le opere ferroviarie in corso di realizzazione.