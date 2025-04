Iccrea Banca, ok CdA a lista consiglieri per triennio 2025-2027

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato all’unanimità e con il parere favorevole del Comitato Nomine, la lista dei 15 consiglieri candidati alla carica di Amministratore per il triennio 2025-2027.La lista del Consiglio di Amministrazione, spiega una nota, sarà proposta, in occasione del rinnovo dei componenti degli organi sociali in scadenza, all’Assemblea dei Soci prevista a Roma il 14 maggio in prima convocazione e il 15 maggio in seconda convocazione, unitamente alla lista del Collegio Sindacale presentata, in conformità allo Statuto, da parte di alcuni Soci.Membri esponenti delle BCC: Carri Francesco, Presidente di Banca Tema; Fiordelisi Teresa, Presidente di BCC Basilicata; Gambi Giuseppe, Presidente della BCC Ravennate, Forlivese e Imolese; Longhi Maurizio, Presidente di BCC di Roma; Maino Giuseppe, Presidente di BCC Milano; Manzo Amedeo, Presidente BCC Napoli; Ottoboni Roberto, Presidente di BCC Oglio e Serio; Petrini Paola, Presidente della BCC di Ostra e Morro d’Alba; Piva Flavio, Presidente di BCC Veneta; Stra Pierpaolo, Vice Presidente di Banca d’Alba.Membri indipendenti: Benabdallah Nadia, dirigente del Gruppo Vodafone; Cappiello Laura, avvocato dello Studio Bonelli Erede di Milano; Elefanti Marco, Professore ordinario di Economia Aziendale e Management presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore; Rimoldi Enrica, consulente; Zoni Laura, docente presso la SDA Bocconi school of management e presso la Mumbai International School of business.. Andriolo Riccardo (candidato Sindaco Effettivo); Capuano Claudia (candidato Sindaco Effettivo); Cignolini Michela (candidata Sindaco Supplente); Rocchetti Vittorio (candidato Sindaco Supplente); Zanardi Barbara (candidata per il ruolo di Presidente).Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre preso atto che il consigliere Lucio Alfieri ha rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza 28 marzo per motivi personali.