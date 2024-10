Unilever, crescita delle vendite sottostanti sopra le attese nel terzo trimestre

Unilever

(Teleborsa) -, multinazionale britannica di beni di consumo, ha comunicato che lanelè stata del 4,5%, sullo sfondo di una crescita di mercato più lenta (superando la previsione media degli analisti di un aumento del 4,2%, secondo un consenso fornito dall'azienda). La crescita del volume sottostante è aumentata al 3,6% nel terzo trimestre, il quarto trimestre consecutivo di crescita del volume positiva e in miglioramento. Tutti i gruppi aziendali hanno ottenuto una crescita positiva del volume. Come previsto, la crescita dei prezzi sottostanti ha continuato a moderarsi allo 0,9% nel terzo trimestre.Ildi 15,2 miliardi di euro, invariato su base annua, ha subito un impatto del -2,8% dalla valuta e del -1,5% dalle cessioni nette."Abbiamo registrato un quarto trimestre consecutivo di crescita positiva e migliorata del volume, con ciascuno dei nostri gruppi aziendali che ha guidato volumi più elevati anno su anno - ha commentato il- Le vendite sottostanti sono cresciute del 4,5%, guidate dai nostri Power Brand, con performance particolarmente forti da Dove, Liquid I.V., Comfort e Magnum. La crescita dei prezzi ha continuato a moderarsi in linea con le nostre aspettative".Leper l'intero anno 2024 sono invariate con un crescita delle vendite sottostanti del 3-5% e un margine operativo sottostante di almeno il 18%. In corso l'ultima tranche del programma diproprie del 2024, per un importo massimo di 1,5 miliardi di euro.