General Mills taglia la guidance con il rallentamento della domanda

General Mills

(Teleborsa) -, una delle più importanti multinazionali statunitensi attive nella produzione di alimenti, ha chiuso ildell'anno fiscale 2025 conscese del 5 percento a 4,8 miliardi di dollari, spinte da un volume inferiore e da un cambio di valuta estera sfavorevole. Ilè aumentato di 40 punti base al 33,9 percento delle vendite nette, trainato principalmente dai risparmi sui costi di Holistic Margin Management (HMM) e dagli effetti favorevoli del mark-to-market, parzialmente compensati dall'inflazione dei costi di input, dalla realizzazione e dal mix di prezzi netti sfavorevoli e dalla riduzione della leva finanziaria della supply chain. Glisono stati di 626 milioni di dollari, scesi del 7 percento e l'EPS è sceso del 4 percento a 1,12 dollari. L'di 1,00 dollari è sceso del 15 percento a valuta costante."Le nostre vendite nette organiche del terzo trimestre hanno chiuso, spinte in gran parte da venti contrari nell'inventario dei rivenditori superiori alle attese e da un rallentamento nelle categorie degli snack", ha affermato il"Siamointensificando il nostro investimento in innovazione, comunicazione del marchio e valore per i consumatori - ha continuato Harmening - Finanzieremo quell'investimento con un altro anno di produttività HMM leader del settore, insieme alle previste nuove iniziative di risparmio sui costi progettate per aumentare ulteriormente la nostra efficienza e consentire la crescita".Le vendite nette organiche dell'sono ora previste in calo dal 2% all'1,5%, rispetto alle precedenti aspettative della fascia inferiore dell'intervallo tra stabile e in aumento dell'1%. L'utile operativo rettificato e l'EPS rettificato sono ora previsti in calo dall'8% al 7% a valuta costante, rispetto ai precedenti intervalli tra un calo del 4% e un calo del 2% a valuta costante, riflettendo vendite nette inferiori.