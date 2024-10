Eni, Gattei: potremmo vendere ulteriore quota di Enilive, più verso il 5% e non 10%

Eni

(Teleborsa) - A luglioaveva firmato un accordo di esclusiva conper latra il 20% e il 25%, che poi ieri si è dimostrata essere del 25%. In quell'occasione, Eni aveva detto che il forte interesse manifestato da primari investitori finanziari istituzionali poteva portare alla successiva cessione di un'ulteriore quota fino al 10% di Enilive."Avendo piazzato il 25%, vogliamo vedere se alla fine c'è l'", ha detto, Chief Transition & Financial Officer di Eni, durante la conference call con gli analisti che ha seguito la pubblicazione dei risultati dei primi nove mesi del 2024.Gattei ha sottolineato la capacità di Eni di "" e di "stare lavorando su alcune aggiunte" per quanto riguarda le quote in alcune controllate, "e potenzialmente in Novamont, ma questo richiede più tempo".Per quanto riguarda il percorso verso la quotazione in Borsa di Plenitude ed Enilive, il manager ha detto che le "e quest'anno, anche dopo il 2022 e il 2023, è stata un anno con poche IPO". "Noi vogliamo avere un bilanciamento tra l'IPO nel medio termine e una valorizzazione nel breve termine", ma "non pensiamo che il percorso verso un'IPO sia un sell-down continuo della nostra quota, perché vogliamo mantenere il controllo".