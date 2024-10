Webuild, nuovo contratto da 172 milioni negli USA

Webuild

(Teleborsa) - Nuovo progetto stradale per il Gruppo, con la controllata Lane che si aggiudica un contratto da 190 milioni di dollari (172 milioni di euro, al 100% Lane) per realizzare il raccordo autostradale tra la Interstate 4 (I-4) e la State Road 33 (SR 33) nella contea di Polk, in Florida.Il contratto, spiega una nota, porta a oltre 1 miliardo di euro il valore dei nuovi contratti acquisiti e in corso di finalizzazione per Lane da inizio 2024. Il Nord America si conferma quindi un mercato strategico per il Gruppo, rappresentando al 30 giugno 2024 il 13% dei ricavi totali.Il nuovo contratto,(FDOT), prevede la ricostruzione dell’attuale intersezione tra la I-4 e la SR 33 nella città di Lakeland, con l’obiettivo di supportare l’incremento del traffico nell’area e integrare nella viabilità un futuro corridoio ferroviario lungo la I-4. Lo svincolo avrà una configurazione specifica per aumentare la sicurezza stradale, con un sistema di rampe di accelerazione e decelerazione a più corsie e rotatorie per ridurre i tempi di attraversamento dell’incrocio.Il progetto include anche l’allargamento di circa 8 chilometri (5 miglia) della SR 33, interventi relativi alla segnaletica, ai sistemi ITS e all’illuminazione, e la realizzazione di due ponti per garantire una maggiore sicurezza e consentire il passaggio della fauna locale.