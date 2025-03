Webuild, Intermonte alza target price e conferma Outperform

Webuild

(Teleborsa) - Intermonte ha incrementato aper azione (dai precedenti 3,30 euro) ilsu, big italiano delle costruzioni e dell'ingegneria, confermando la" sul titolo.Il management si aspetta l', dopo il via libera del CIPESS. Il contratto dovrebbe valere 12 miliardi di euro e il completamento è previsto per il 2032 (8 anni). Un acconto fino al 20% sarà pagato a Webuild in base alla suddivisione del contratto negli anni. Il progetto non è incluso nelle guidance.Inoltre, il management ha affermato che non spingerà la crescita del fatturato nel 2025 (le guidance, sebbene prudenti, indicano una leggera crescita delle vendite), poiché sono, che potrebbe essere ottenuto dopo la rendicontazione del primo semestre.Le: espansione in Australia tramite Clough nelle linee di trasmissione e nell'energia, contratti ad alta velocità ancora da assegnare in Italia, crescita negli Stati Uniti dove il breakeven di Lane è atteso per quest'anno, domanda significativa in Medio Oriente dove la società ha presenza e track-record, opportunità dalla ricostruzione in Ucraina."Il gruppo haconcentrandosi su regioni a basso rischio e aggiungendo scala - si legge nella ricerca - L'importante acquisizione di ordini viene utilizzata per potenziare la base di asset (la flotta di oltre 60 TBM non è facilmente eguagliata da altri), il che consentirà una maggiore selettività e fornirà una solida base per la crescita negli anni a venire".