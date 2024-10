Acea, 500 milioni di euro da BEI e CDP con garanzia SACE

Acea

(Teleborsa) -, multi-utility romana quotata su Euronext Milan, ha ottenuto unconcesso dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), con la garanzia Archimede di SACE, e da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) con provvista messa a disposizione dalla stessa BEI. L'obiettivo è modernizzare, potenziare ed estendere l'(società al 100% del gruppo Acea che gestisce la rete di distribuzione elettrica di Roma e Formello).Oggi a Roma sono stati siglati gli accordi che riguardano ladi finanziamento pari a 320 milioni di euro, di cui 200 milioni concessi direttamente dalla BEI con garanzia Archimede SACE al 70% e 120 milioni di euro da CDP con funding BEI. Lada 180 milioni sarà sottoscritta nel 2025.L'operazione conferma BEI e CDPdi investimenti di Acea e SACE come partner assicurativo finanziario strategico anche su future operazioni del gruppo, si legge in una nota."Gli accordi firmati oggi con BEI, CDP e SACE rappresentano per Acea un'operazione di sistema di particolare rilevanza strategica e certificano il valore e la qualità degli investimenti che il gruppo ha pianificato per i prossimi anni nelle reti di distribuzione elettrica - ha commentato- Gli investimenti contribuiranno ad ottenere una sempre maggiore resilienza e flessibilità delle infrastrutture grazie all'impiego di nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale"."Questo finanziamento conferma l'impegno della BEI a favore della transizione energetica e degli obiettivi di REPowerEU, che ci siamo impegnati ad accompagnare mettendo a disposizione 45 miliardi di finanziamenti aggiuntivi entro il 2027 - ha dichiarato- L'ammodernamento delle infrastrutture elettriche è cruciale non solo per rendere la rete più efficiente e resiliente, ma anche per favorire una maggiore integrazione delle energie rinnovabili nel sistema"."Grazie alla sinergia con le istituzioni europee promossa efficacemente in questi anni - ha detto- CDP oggi riesce a essere promotore di operazioni finanziarie di valore per il territorio e dall'elevato impatto. In quest'ottica il finanziamento a favore di Acea conferma ulteriormente l'impegno di CDP nel sostenere lo sviluppo e l'ammodernamento delle infrastrutture del Paese. La consolidata collaborazione con la BEI, accompagnata in diverse occasioni anche dal contributo di SACE, negli anni ci ha consentito di sostenere investimenti per circa 13 miliardi destinati alla crescita economica dei territori"."Confermiamo il nostro impegno a sostenere gli investimenti per la competitività sul territorio nazionale attraverso la Garanzia Archimede come il potenziamento dell'infrastruttura elettrica di Acea - ha dichiarato- Questa nuova operazione consolida la forte sinergia con gli investitori istituzionali BEI e CDP in progetti in grado di produrre un tangibile impatto sul tessuto economico italiano".