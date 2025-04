SACE: al via la Garanzia Growth per la crescita delle imprese

(Teleborsa) - Da oggi, la nuova soluzione digitale disviluppata in collaborazione conIl restyling della convenzione consente di a, previa due diligence. Questa garanzia di mercato è aperta a tutte le imprese in condizioni di solidità finanziaria.Leinserendo direttamente sul portale SACE poche informazioni essenziali. La garanzia, con un processo snello, digitale e in tempo reale. I finanziamenti possono riguardare investimenti in. Sono coperte anche spese passate (fino a cinque anni dalla richiesta) e esigenze di circolante connesse agli investimenti o alle forniture per clienti esteri. Garanzia Growth mira così a creare un forte effetto leva per lo sviluppo delle imprese in Italia e nel mondo."La nuova Garanzia Growth nasce da una evidenza chiara: ogni volta che un’azienda investe in innovazione ed export genera un effetto leva sulla crescita del proprio fatturato di quasi 4 punti percentuali e noi di SACE vogliamo fare da fulcro– ha dichiarato- Con la nuova Garanzia rafforziamo questo potenziale, sgravando le imprese richiedenti non solo dalle procedure burocratiche ma anche dall’onere di dover impostare la documentazione specifica. Quale che sia la richiesta dell’azienda, ci penseremo noi di SACE a indirizzare verso la soluzione più adeguata, mantenendo inalterato il forte presidio dei rischi".Altro punto di forza dell’iniziativa annunciata è la, che consente alle 120 banche partner di essere operative da subito.