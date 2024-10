Ansaldo Energia, concluso con successo upgrade centrale Engie di Leinì

(Teleborsa) -L’aggiornamento - spiega la nota - ha visto la sostituzione della turbina a gas esistente con una nuova AE94.3A, la sostituzione del generatore e l’upgrade di tutti i relativi impianti ausiliari. Avviato ad aprile 2024, l’intervento è stato concluso con alcuni giorni di anticipo rispetto al programma e ha migliorato l’efficienza e la potenza dell’impianto, a fronte di consumi ed emissioni ridotte. I primi test hanno dimostrato il pieno raggiungimento degli obiettivi sia in termini di efficienza sia in termini di riduzione di emissioni di CO e NOx."Questo intervento dimostra ancora una volta il ruolo di Ansaldo Energia a supporto della sicurezza e della transizione energetica. - affermaExecutive Vice President Thermal New Units di Ansaldo Energia - Siamo grati a ENGIE per la fiducia riposta ancora una volta nei prodotti, nelle tecnologie e nelle competenze di Ansaldo Energia e siamo soddisfatti di avere concluso i lavori in anticipo rispetto ai tempi concordati eLa turbina a gas AE94.3A di Ansaldo Energia vanta oltre 110 esemplari in funzione nel mondo e più di 5 milioni di ore cumulate di operatività dell’intera flotta. Grazie alla sua elevata efficienza, la AE94.3A è ideale per soluzioni a ciclo combinato, mentre la sua flessibilità operativa, garantita dall’hardware e dal sistema di controllo, la rende adatta