Auto, Pichetto: Commissione Ue non dovrebbe vietare diesel e benzina nel 2035

(Teleborsa) - Il ministro dell'Ambienteha dichiarato che secondo lui lanon dovrebbe "mettere delle date di scadenza al motore termico". Parlando dello stop alla vendita di auto adal 2035 nel suo intervento al #ForumAutomotive in corso a Milano, il ministro ha dichiarato che "la realtà è che al 2035 non si arriva, non si sta in piedi economicamente. Se l'obiettivo è ladobbiamo abbassare le emissioni mettendo dei vincoli" ma non vietare definitivamente una tecnologia."Ilavrà un ruolo importantissimo fra 10 anni forse sarà il più diffuso ma avere oggi un approccio ideologico non serve a nulla", ha aggiunto."Siamo strettamente legati allasull'automotive, è come se fossimo un unico produttore - ha prosuguito il ministra Pichetto -. Quello che sta succedendo in Germania con l'ipotesi di chiusura di impianti deve essere gestito o potrebbe avere conseguenze anche per noi. Italia e Germania sono sullo stesso piano, ladi uno non può essere diversa da quella dell'altro".Il ministro ha poi parlato di. "Dobbiamo creare il consenso. Stiamo andando avanti con la preparazione del disegno legge delega che arriverà nel 2025. Il Parlamento potrà valutarlo e avere il quadro di una norma completa. Io ho previsto produzione di energia nucleare dal prossimo decennio", ha affermato. "Con il nucleare l'obiettivo è avere energia meno costosa e più pulita. Ici dicono che oggi complessivamente consumiamo 1.800 terawatt, la previsione al 2050 è il doppio. La scelta non può che essere il nucleare o l'eldorado della fusione", ha aggiunto.