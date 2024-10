Cnpr Forum, assicurazione contro alluvioni utile ma prevenzione è prioritaria

(Teleborsa) - "Lepossono rappresentare, ma prima è essenziale che, a livello governativo, regionale e amministrativo, si risolvano i problemi estraordinari sul territorio, con una vera mitigazione fatta di manutenzione e realizzazione di opere ordinarie e straordinarie mettendo in sicurezza i privati". E' quanto affermato da, esponente di Forza Italia in Commissione Ambiente alla Camera dei Deputati, nel corso del, promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili."La Corte dei Conti ha recentemente rivelato che ladei fondi stanziati dallo Stato per contrastare il dissesto idrogeologico. Pertanto - ha ricordato Mazzetti -, anziché imporre obblighi assicurativi, èi territori e semplificare le procedure. Questo riguarda sia lo Stato sia gli enti locali, dalle amministrazioni comunali a quelle regionali, che spesso mancano di adeguate competenze professionali e di volontà decisionali.i potrebbe considerare un eventualevo, evitando che ogni emergenza si traduca in una nuova tassazione per i cittadini o in ulteriori norme a tema".L'assicurazione per tutti non convince neanche, senatore del Partito Democratico in Commissione Ambiente a Palazzo Madama, , secondo cui "unoche vuole essere vicino ai territori colpitiche devono essere accompagnati da un importante. Tuttavia, lee "facciamo i conti con la mancanza di una visione complessiva del rischio idrogeologico" e con "la, lo scontro di competenze tra apparati dello Stato, una vera babele istituzionale".Per il senatore(Fratelli d’Italia) “la migliore forma di risarcimento è quella die nella cura del territorio che, nel nostro Paese, per troppi anni, sono state relegate a qualcosa di secondario. Ogni euro speso in prevenzione quindi nella pulizia vera degli alvei fluviali e nel considerare ogni tipo di condotta fluviale un vero e proprio condotto idraulico, come tale è, avrebbe portato a un enorme risparmio rispetto ai risarcimenti previsti". A proposito dell'assicurazione, Barcaiuolo afferma che, per il privato, "deve essere una cosa graduale" e deve "completare una rete di protezione che è comunque necessaria".Di parere contrario, parlamentare del Movimento Cinque Stelle in Commissione Ambiente a Montecitorio, secondo cui "il tema delle assicurazioni è certamente importante", ma esprimerispetto alla proposta di "una, una proposta che ha creato forte disaccordo persino all'interno della maggioranza", dopo che lo scorso anno "il governo ha già imposto un nuovo onere per le imprese, obbligandole a stipulare una polizza entro il 31 dicembre".Nel corso del dibattito, moderato da, il punto di vista deiè stato illustrato da(commercialista e revisore legale dell’Odcec di Bergamo), secondo cui "gli eventi atmosferici estremi sempre più frequenti hanno messo in luce, tra le altre cose, la necessità dei, ad esempio"sistemi dicontro le calamità naturali sia per le imprese che per le abitazioni" come quelli introdotti da alcuni Paesi.Le conclusioni sono state affidate a(consigliere dell’Istituto nazionale esperti contabili), il quale afferma di nutrire "verso l’operato delle, che spesso tendono a sottrarsi agli obblighi risarcitori", mentre "gli interventi di sostegno per le vittime di disastri dovrebbero essere" ed "è necessario avviare una politica di, per sviluppare nei prossimi dieci anni una pianificazione efficace degli interventi".