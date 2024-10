Credem, Luca Antonio Trotta nuovo responsabile della consulenza finanziaria

Credem

(Teleborsa) -ha nominato; subentra a Moris Franzoni che diventerà, al termine dei previsti iter autorizzativi avviati presso le competenti autorità, Direttore Generale di Credemfactor, società del Gruppo specializzata nel factoring.Trotta, 53 anni,, dopo diverse esperienze nell'ambito sia della rete commerciale sia della direzione centrale, negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di Country Leader Centro Sud Italia.L'obiettivo della consulenza finanziaria Credem, collocata all'interno della Direzione Reti Commerciali coordinata da Massimo Arduini nell'ambito della Business Unit Banking Commerciale con a capo il Condirettore Generale Stefano Morellini, è, sostenere lo sviluppo del canale, continuare a consolidare l'integrazione con la banca e confermare il ruolo centrale dell'area all'interno della strategia di business del Gruppo. Nel corso dei sette anni sotto la guida di Franzoni, il canale dei consulenti finanziari Credem ha compiuto un importante percorso di crescita raggiungendo, a fine giugno 2024, 9,5 miliardi di euro di masse e 540 professionisti.mantiene il ruolo di Direttore Commerciale della rete dei financial wellbanker (consulenti finanziari) Credem e proseguirà l'attività di gestione e sviluppo della rete."Questa nuova responsabilità all'interno del Gruppo rappresenta una sfida professionale di grandissimo valore - ha commentato Luca Antonio Trotta - Grazie all'ottimo lavoro svolto da Moris Franzoni, da Paolo Isidoro e da tutta la squadra manageriale siamo oggi nelle condizioni di poter perseguire obiettivi di crescita decisamente ambiziosie, per questo, capace di rispondere a tutte le esigenze di consulenza dei clienti. La valorizzazione del nostro modello di servizio, una consulenza evoluta e di qualità ed il valore delle Persone rappresentano elementi distintivi del nostro posizionamento di mercato. Anche su queste basi continueremo ad investire nel percorso di crescita e sviluppo della squadra dei Financial Wellbanker".