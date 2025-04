Pattern, eletto nuovo CdA. Luca Sburlati confermato CEO

Pattern

(Teleborsa) - L'di, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella progettazione, ingegneria e produzione di capi sfilata per importanti brand del fashion luxury internazionale, ha approvato ildi esercizio al 31 dicembre 2024 e deliberato di approvare di rinviare a nuovo la perdita d'esercizio di 3.341.201,24 euro.L'Assemblea ha approvato la composizione del nuovo, a seguito della sola lista dei candidati presentata dall'azionista di maggioranza Bo.Ma Holding S.r.l. Inoltre, ha nominato Fulvio Botto Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pattern. Il Consiglio di Amministrazione risulta composto da: Emilio Paolucci, Consigliere indipendente; Simonetta Cavasin, Consigliere indipendente; Fulvio Botto, Presidente; Francesco Martorella, Consigliere; Luca Sburlati, Consigliere; Andrea Campani, Consigliere; Claudio Delunas, Consigliere; Franca Di Carlo, Consigliere; Diego Dirutigliano. Consigliere.Il Consiglio di Amministrazione, tenutosi dopo l'assemblea, ha deliberato di attribuire deleghe e poteri ai consiglieri Fulvio Botto, Francesco Martorella, Luca Sburlati, Franca Di Carlo e Diego Dirutigliano al fine di poter realizzare gli obiettivi di crescita della società e in continuità con le attività svolte nel corso del precedente mandato. In particolare, in ragione delle deleghe gestorie conferite, l'amministratore(Chief Executive Officer).