Forum AutoMotive a Milano, A2A, Pressi: "34 000 punti di ricarica entro il 2035"

(Teleborsa) - "Oggirispetto a molti altri paesi perché abbiamoche, ovviamente, in percentuale rispetto alle auto elettriche è molto alto in confronto agli altri paesi. Questo perché l'auto elettrica oggi è una penetrazione del 5% come market share rispetto a paesi che invece crescono a due cifre, come la Francia e come i Paesi del Nord Europa". Lo ha dichiaratoall'interno del"I punti di ricarica sono tanti. - prosegue Pressi - Come A2A abbiamo un piano importantee il nostro piano sta crescendo. A noi interessano molto le aree urbane e abbiamo questo progetto 'city plug' di cui abbiamo parlato spesso ma che a Milano sta vedendo una realizzazione. Abbiamo in previsionemille sono già state autorizzate e siamo in fase di installazione e prevediamo di installarle tutte entro la fine del 2025."Oggi il costo della ricarica sta pagando il fatto diperché ovviamente soprattutto sull'alta potenza chi fa grossi investimenti ha bisogno di ritornare dell'investimento. Poi ovviamente con il progetto city plug noi ci aspettiamo anche di vedere dellee quindi dei modelli che vedremo, così come cambiano la mobilità vedremo anche i modelli di costo di ricarica", conclude Pressi.