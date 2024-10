Lollobrigida: Filiera pasta rafforza nostro sistema alimentare

(Teleborsa) -lo strumento organizzativo nato all'interno di Filiera Italia per tutelare l'intero settore italiano della pasta e valorizzare il Made in Italy di qualità, fa parte della "realizzazione di un processo di rafforzamento di un sistema legato alla produzione della pasta che è elemento caratterizzante del. Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, nel corso della presentazione di Filiera pasta al Masaf, a cui hanno partecipato anche l'amministratore delegato di Filiera Italiae il presidente di ColdirettiSul rafforzamento del sistema di produzione della pasta, ha aggiunto il ministro, "abbiamo già dato segnali di investimento tali da dare un riscontro positivo a ciò che per noi garantisce il concetto di sovranità alimentare - ha aggiunto Lollobrigida - ovvero catene certe di approvvigionamento per il nostro sistema di consumo e per il nostro sistema di trasformazione, incentivando le produzioni nazionali di filiera per garantire la qualità percepita e il valore aggiunto. Questo non significa chiudersi ma"Il ruolo della filiera è importante perché, facendo crescere il valore del prodotto sul mercato, si riesce a pagare il produttore a un prezzo più alto quando si tratta, come in questo caso, di trasformazione". "Questa operazione - ha aggiunto - vede impegnato il governo italiano a proteggere non il tipo di trasformazione vietandone altri, ma a valorizzare quello migliore per laIl ministro ha poi ricordato la presenza italiana al Sial di Parigi e gli incontri avuti nei giorni scorsi "in Marocco, in Egitto, da cui emerge sempre grandissima attenzione a tutto ciò che sappiamo fare, siamo sempre pronti e disponibili ad aiutare gli altri e a