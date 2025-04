SIAM, Lollobrigida incontra omologo marocchino El Bouari

(Teleborsa) - Il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste,ha incontrato oggi a Mekne's il ministro dell'Agricoltura, della Pesca, dello Sviluppo Agricolo, delle Acque e delle Foreste del Regno del MaroccoL'incontro, si legge in una nota, s. Alla fiera dell'agroalimentare più importante del continente africano l'Italia è presente con lo stand dell'ITA (Italian trade agency) e con più di 10 aziende impegnate a vario titolo in territorio marocchino. Al centro del colloquio bilaterale le numerose opportunità di cooperazione: dalla gestione delle risorse idriche in agricoltura all'utilizzo della meccanica per garantire la sicurezza e la sovranità alimentare.I due Ministri hanno condiviso l'interesse a valorizzare progetti di partenariato tra Italia e Marocco nel settore agroalimentare e delle infrastrutture di servizio all'agricoltura. L'Italia partecipa al progetto europeo di gemellaggio istituzionale insieme a Francia e Spagna nell'ambito della gestione delle foreste. Si è parlato poi delle nuove opportunità di collaborazione nel settore della meccanizzazione agricola e delle nuove tecniche di irrigazione, fondamentali per la modernizzazione delle produzioni, ambito in cui l'Italia può offrire soluzioni all'avanguardia. L'incontro si inserisce nel quadro delle iniziative istituzionali promosse dal